Temer se reúne com ministro e recebe senadores do PMDB

Brasília – O presidente Michel Temer estava reunido por volta das 9h30 desta quarta-feira, 24, com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, no Palácio do Planalto. Em seguida, Temer receberá os senadores de seu partido, o PMDB.

À tarde, Temer terá reuniões com o deputado tucano Bonifácio de Andrada (MG); com o comandante da Marinha, almirante de esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira; e com José Carlos Rodrigues Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

Mais cedo, antes de se encontrar com Raul Jungmann, Temer esteve reunido com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, no Palácio do Jaburu.