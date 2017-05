Temer se reúne com Malafaia por apoio à reforma da Previdência

Brasília – O presidente Michel Temer receberá nesta quinta-feira, 17, no Palácio do Planalto, o Pastor Silas Malafaia, líder do ministério Vitória em Cristo, ligado à Assembleia de Deus.

O encontro, marcado para 19h30, foi intermediado pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), que é da bancada evangélica e ligado a Malafaia.

Segundo Sóstenes, Temer ligou para ele há alguns dias, pedindo que convidasse Malafaia para um encontro no Planalto.

“Eu disse ao presidente: se for para pedir apoio à reforma da Previdência, melhor não marcar, porque vai ser um desgaste para o senhor e para ele. Mas o presidente disse: ‘quero conversar com ele”, contou o deputado.