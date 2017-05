Temer se encontra com Sarney no Palácio do Jaburu

Brasília – O ex-presidente José Sarney (PMDB-AP) está reunido neste sábado com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu, residência oficial. Sarney chegou ao local por volta das 16h30.

A assessoria do Palácio do Planalto não informou o motivo do encontro.

Mais cedo, Temer promoveu um almoço com os ministros Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo), Bruno Araújo (Cidades) e Aloysio Nunes (Relações Exteriores), todos do PSDB, além do general Sérgio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional).

Aloysio e o general chegaram ao Jaburu acompanhados de suas mulheres, que foram recebidas pela primeira-dama Marcela Temer. (Renan Truffi)