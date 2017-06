Temer reitera apoio ao Acordo de Paris e fala em responsabilidade

Brasília – O presidente Michel Temer reiterou nesta segunda-feira o apoio do Brasil ao acordo do clima de Paris e afirmou que o caminho escolhido por seu governo é o da responsabilidade fiscal, social e ambiental.

Em cerimônia no Palácio do Planalto para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, o presidente assinou decreto incorporando o acordo à legislação brasileira.