Temer: reformas não terminaram, é preciso ajustar Previdência

Nova York – O presidente Michel Temer afirmou nesta quarta-feira, em evento da Reuters em Nova York, que as reformas se tornaram inadiáveis para o país, reconheceu que uma mudança no sistema previdenciário é mais complicada, mas afirmou que o Congresso está se sensibilizando para a mudança.

No evento Reuters Newsmaker, na sede da Reuters, em Nova York, Temer afirmou ainda que há grande preocupação com a simplificação tributária no país e que o governo está fazendo estudos nessa área.

O fórum de discussão reúne líderes mundiais em várias áreas para uma entrevista ao vivo com o editor-chefe global da Reuters, Steve Adler, e uma plateia de convidados.