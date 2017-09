Temer recebeu Torquato e fez reunião com Grace, Jucá e Aguinaldo

Brasília – O presidente Michel Temer recebeu às 10 horas, no Palácio do Planalto, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim.

O encontro, que foi incluído há pouco na agenda oficial, ocorre em meio a reviravolta do caso da delação da JBS, que pode ter o acordo anulado, após pedido de investigação feito pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para apurar supostos crimes por parte dos delatores.

Torquato é advogado e costuma integrar o núcleo de aconselhamento jurídico informal de Temer.

Segundo a reportagem apurou, Temer se reuniu assim que chegou com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e também recebeu o ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, nesta manhã. Os dois encontros não estão na agenda.

Pela atualização divulgada há pouco, Temer também recebeu ao meio-dia a ministra Grace Maria Mendonça, da Advocacia-Geral da União (AGU), junto com o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), e o líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

Até o momento, não há novos compromissos na agenda, que costuma ter atualizações ao longo do dia.

Inicialmente, a assessoria de imprensa do Planalto havia informado que o presidente chegou a Brasília de volta da China por volta das 9 horas da manhã, mas na realidade Temer desembarcou no Brasil pouco antes das 6 horas e foi ao Palácio do Jaburu.

Só depois, Temer se dirigiu para o Palácio do Planalto, às 9h20.