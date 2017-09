Temer receberá senadores Eduardo Braga e Raimundo Lira

Brasília – O presidente Michel Temer receberá na tarde desta quinta-feira, 21, os senadores peemedebistas Eduardo Braga (AM) e Raimundo Lira (PB), que é líder do PMDB no Senado. O encontro foi incluído nesta tarde na agenda do presidente.

Braga foi um dos participantes de um jantar ontem entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e alguns peemedebistas na casa da senadora Kátia Abreu (PMDB-TO), que foi suspensa das funções partidárias em 13 de setembro, após dar declarações públicas contra a cúpula do partido.

Ontem à noite, ainda quando exercia interinamente a presidência da república, Maia disparou duras críticas contra o governo e ministros palacianos em razão do assédio de peemedebistas a deputados do PSB que negociam migração para o DEM.

Interlocutores do presidente reconheceram que as declarações de Maia geraram desconforto e surpresa.

Um auxiliar lembrou que Maia estava mais próximo e alinhado do governo e destacou que o presidente, por ter um “perfil de diálogo”, deve tentar algum tipo de reaproximação para diminuir o mal-estar.

Agenda

A agenda atualizada pelo Planalto há pouco mostrou ainda que participaram de reunião com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e do Planejamento, Dyogo Oliveira, o ministro da Secretaria-Geral Moreira Franco, o Gerente Executivo da Diretoria Executiva do Banco do Brasil, Ênio Mathias, e o vice-presidente de governo da Caixa, Roberto Derziê.