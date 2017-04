Temer recebe parlamentares e mantém articulação por reformas

Brasília – Depois de acompanhar na noite desta quarta-feira, 26, a votação da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados e de comemorar a aprovação do texto por 296 votos favoráveis, o presidente Michel Temer recebe nesta quinta-feira, 27, parlamentares e segue na articulação também pela reforma da Previdência.

Nesta manhã, conforme agenda oficial, o presidente se reúne com o Deputado Nilson Leitão (PSDB-MT). Às 11h, Temer tem encontro com Khémaies Jhinaoui, ministro dos Negócios Estrangeiros da Tunísia.

Na sequência, às 11h30, recebe o deputado Benito Gama (PTB-BA). Ao meio-dia, tem audiência com o senador José Serra (PSDB-SP).

Na parte da tarde, às 16h, Temer recebe o ex-ministro Luiz Fernando Furlan, que é chairman do Lide e presidente do Lide Internacional. Também participa deste encontro Roberto Giannetti da Fonseca, vice-chairman do Lide.