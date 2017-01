Temer quer bater martelo sobre novo ministro do STF nesta semana

Brasília – O presidente Michel Temer (PMDB) não esconde de ninguém sua intenção de definir o quanto antes quem substituirá o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, que morreu em um acidente de avião na quinta-feira (19).

Auxiliares do Palácio do Planalto afirmaram a EXAME.com que Temer quer definir o substituto de Teori ainda nesta semana. A divulgação do nome, porém, só deve ocorrer depois que a presidente do STF, Cármem Lúcia, definir quem será o novo relator dos processos da Operação Lava Jato no Supremo.

Por que Temer quer definir essa indicação o mais rápido possível? O peemedebista quer fazer um aceno a classe política e a sociedade de que não quer interferir no andamento da Lava Jato a partir de sua decisão.

Nos corredores do Planalto, estão entre os nomes mais cotados para ocupar a vaga deixada por Teori o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ives Gandra Filho, e os ministros do Superior Tribunal de Justiça Luis Felipe Salomão e Rogério Schietti.