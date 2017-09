Temer pode ter mais dificuldade em segunda denúncia, diz Maia

São Paulo – O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta segunda-feira que tem ouvido de colegas parlamentares que o presidente Michel Temer terá mais dificuldades para derrubar a esperada segunda denúncia contra ele a ser apresentada pela Procuradoria-Geral da República.

Segundo Maia, que está no exercício da Presidência da República por ocasião de viagem de Temer à China, há no momento um certo incômodo por parte da base com o governo, mas o deputado disse que o peemedebista tem todas as condições de resolver a situação.

Maia afirmou, ainda, que a Câmara irá analisar “de forma rápida” a esperada denúncia contra Temer.