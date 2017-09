Temer permanece em SP após encontro com presidente da Vale

São Paulo – O presidente Michel Temer continua em seu escritório no Itaim-Bibi, zona sul da capital paulista, após se encontrar com o presidente da Vale, Fábio Schvartsman.

A reunião começou por volta das 15h30 e durou cerca de uma hora. O assunto do encontro foi o novo código de mineração. Ele ainda deve se encontrar com seu advogado, Antonio Claudio Mariz de Oliveira.

A assessoria do Planalto não confirmou se o presidente volta a Brasília ainda hoje ou se permanece em São Paulo. Está previsto que ele realize um pronunciamento no sábado, 16, para comentar a nova denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Ontem, o procurador-geral Rodrigo Janot denunciou o peemedebista por supostamente liderar o ‘quadrilhão do PMDB’, organização criminosa que seria formada por integrantes da legenda na Câmara, e de tentar obstruir a Justiça.

Nesta manhã, Temer evitou a imprensa durante uma agenda oficial no Rio. O evento, no Instituto Estadual do Cérebro, foi estruturado para impedir o contato do presidente com jornalistas.