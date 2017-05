Temer pede para deixarem Executivo “trabalhar em paz”

Brasília – O presidente Michel Temer fez um apelo nesta quarta-feira para que deixem o Executivo “trabalhar em paz”, num momento em que enfrenta grave crise política decorrente de delações de executivos do grupo J&F.

“Vamos deixar o Judiciário trabalhar sossegado, vamos deixar o Legislativo trabalhar em paz, vamos deixar o Executivo, convenhamos, trabalhar em paz”, disse Temer, na cerimônia de posse do novo ministro da Justiça, Torquato Jardim, no lugar do deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR).

“Eu vejo em pronunciamentos meus que as pessoas querem muito que continue o programa de governo que nós inauguramos no país um ano atrás”, acrescentou o presidente, que sofreu fortes pressões nas últimas semanas para renunciar.

“Até quando fazem uma ou outra objeção dizem que é preciso continuar o programa que se iniciou nesse governo, ou seja, um governo acolhido pelo país, um programa de governo acolhido pelas necessidades do país.”

Apesar do esforço do governo para procurar mostrar que a troca de ministro ocorreu sem problemas, Serraglio, que teria ficado irritado com o modo como foi sacado do comando da Justiça, não compareceu à cerimônia.