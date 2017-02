Temer parabeniza Eunício por eleição e defende avanço de reformas

O presidente Michel Temer parabenizou hoje (1°) o senador Eunício Oliveira (PMDB-CE) pela eleição para a presidência do Senado.

Por meio do porta-voz da Presidência, Alexandre Parola, Temer disse que espera trabalhar com Eunício e os demais parlamentares da base aliada do governo na agenda de reformas que, segundo ele, têm recolocado o Brasil no caminho do crescimento.

Após a eleição do peemedebista por 61 votos a 10 (dez senadores votaram em branco), Temer telefonou para Eunício para cumprimentá-lo pela vitória.

Segundo Parola, Temer elogiou também o candidato derrotado, José Medeiros (PSD-MT), pela campanha “conduzida com elegância e espírito público”.

“O presidente Michel Temer apresenta ao presidente recém-eleito seus cumprimentos e voto pleno exito nas novas e elevadas tarefas que assume”, disse o porta-voz.

De acordo com o porta-voz, Temer pretende levar adiante os projetos apresentados pelo Planalto ao Congresso em parceria com Eunício, os demais integrantes da Mesa Diretora e os senadores aliados.

O objetivo é dar continuidade às “reformas que dia a dia vão recolocando o Brasil de volta nos trilhos do crescimento e da prosperidade”.