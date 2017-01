Temer oferece ajuda para combate a incêndios no Chile

O presidente Michel Temer ofereceu ajuda ao Chile para minimizar os problemas gerados com os incêndios que têm devastado florestas no Centro e no Sul do país.

Por meio do Twitter, Temer disse que determinou às autoridades brasileiras que o “governo brasileiro preste toda ajuda possível”.

“Acompanho com grande preocupação os incêndios no Chile. O Brasil solidariza-se com as vítimas, com as famílias dos que perderam suas vidas e com o povo chileno”, escreveu o presidente na rede social.

Nos últimos dias, mais de 140 mil hectares de florestas foram destruídas pelas chamas, neste que é considerado o maior desastre natural da história do Chile.

Nesta quinta-feira (26), foi confirmada a 10ª morte causada pelos incêndios, a maioria de oficiais que trabalham no combate ao fogo. Desde que a situação se agravou, cerca de 5 mil pessoas já foram obrigadas a deixar suas casas desde o início da semana.

*Com informações da Agência Télam