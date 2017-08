Temer nomeia Carlos Bastide Horbach para juiz substituto do TSE

Brasília – O presidente Michel Temer nomeou Carlos Bastide Horbach para compor o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no cargo de juiz substituto, em vaga decorrente do término do segundo mandato de Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. A nomeação está publicada na edição desta sexta-feira, dia 25, no Diário Oficial da União (DOU).