A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República divulgou uma nota na noite de terça-feira em que afirma que o decreto que regulamentou a exploração de portos foi debatido por um grupo de trabalho envolvido diretamente na discussão técnica do setor e diz que o presidente Michel Temer não teve interferência no debate e nem exerceu qualquer pressão política que influenciasse no processo.

Segundo a nota, o grupo era constituído pelo Ministério dos Transportes, autarquias e quatro associações do setor e formado por mais de 25 pessoas, que fizeram cerca “30 reuniões acompanhadas pela Advocacia-Geral da União e Controladoria do Ministério dos Transportes”.

“Ao final de inquérito autorizado hoje pelo ministro do STF [Supremo Tribunal Federal] Luis Roberto Barroso, ficará provado que o presidente não tem nenhum envolvimento em qualquer tipo de irregularidade em relação ao Decreto dos Portos [Decreto 9.048/2017], como já ficou provado em outras apurações mencionando este setor.”

Delação de Funaro

O operador Lúcio Funaro afirmou, em seu depoimento de delação premiada, que havia um “pacto de silêncio” firmado entre ele e o empresário Joesley Batista, do grupo J&F. O combinado aconteceu quando a Operação Lava-Jato se aproximava do nome de Funaro e do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

Joesley manteria a família de Funaro assistida em caso de prisão. Ele teria prometido 100 milhões de reais a Funaro após o operador ter sido alvo da Operação Catilinárias. O acordo de delação com o empresário, inclusive, seria o motivador de sua escolha pela colaboração com a Procuradoria-Geral da República.

“Não passava pela cabeça do depoente que Joesley pudesse quebrar o pacto e delatar o depoente; Que essa sensação de segurança existia por conta dos pagamentos regulares feitos e por conta dos contatos feitos entre as duas famílias”, diz relatório da Polícia Federal anexado ao inquérito do “quadrilhão do PMDB”, que envolve o presidente Michel Temer.

Segundo Funaro, o ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, ficou incumbido de monitorar se o operador tinha intenção de fechar delação com a PGR.

A volta do PowerPoint

A Polícia Federal incluiu em seu relatório sobre o “quadrilhão do PMDB”, divulgado ontem, dois organogramas hierarquizando os deputados do grupo. Ao estilo Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato no MPF e autor do PowerPoint de bolinhas que apontavam para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como “chefe do petrolão”, o slide tem Michel Temer ao centro, como destino final do esquema na Câmara dos Deputados. Setas partem do ex-deputado Eduardo Cunha, de Geddel Vieira Lima, Henrique Alves, Moreira Franco e Eliseu Padilha, todas para o presidente.

Diz a PF que o gráfico tem como referência o presidente “por ser sua excelência justamente o ponto comum entre essas pessoas”. No relatório, a PF vê indícios de que Temer tenha recebido vantagens de 31,5 milhões de reais — 500.000 reais por intermédio do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, 10 milhões da Odebrecht, 20 milhões do contrato PAC/SMS da Odebrecht e 1 milhão pago ao coronel João Baptista Lima Filho, pelo grupo J&F. O peemedebista nega.

Marun relator

O deputado federal Carlos Marun (PMBD-MS) foi escolhido nesta terça-feira como relator da CPI mista da JBS. O peemedebista é um dos mais fiéis aliados que fizeram parte tropa de choque de Michel Temer durante a apreciação da denúncia por corrupção passiva contra o presidente na Câmara dos Deputados. Antes disso, foi escudeiro do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ) em seu processo de cassação, sendo um dos dez deputados a votar pela manutenção do mandato.

Para afastar suspeitas de pressão feita pelo Palácio do Planalto, o presidente da comissão, senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO), escolheu dois sub-relatores. O deputado Delegado Francischini (SD-PR) cuidará de empréstimos da empresa com o BNDES e do acordo de delação premiada da empresa. Hugo Leal (PSB-RJ) tratará de dívidas fiscais, previdenciárias e agropecuárias.

Magazine Luiza despenca

Entre as queridinhas dos investidores na bolsa nos últimos meses por seus fortes ganhos, as ações do grupo varejista Magazine Luiza fecharam em forte queda de 11,85% nesta terça-feira, depois que a companhia anunciou a oferta de 24 milhões de ações ordinárias.

A venda de ações será distribuída em 17,6 milhões de novas ações primárias (quando o dinheiro entra diretamente no caixa da empresa) e em 6,4 milhões de papéis secundários (quando os atuais acionistas vendem sua parte na companhia).

Em evento, a diretora do conselho, Luiza Trajano, disse que a família Trajano, fundadora da varejista, deve se desfazer de 10% das ações. Com o dinheiro, o Magazine Luiza pretende abrir 60 novas lojas ainda neste ano, somando-se às 818 que o grupo já tem. “A maioria será localizada no Nordeste, em lugares que ainda não estamos”, disse Luiza Trajano.

iPhone novo, ações caem

A fabricante de eletrônicos Apple teve queda de 0,42% nas ações, depois de lançar nesta terça-feira novos modelos do celular iPhone, do relógio Apple Watch e da Apple TV. A companhia introduziu novos os novos modelos de iPhone 8 e 8 Plus, além de uma edição de aniversário, chamado de iPhone X.

Em plena apresentação do novo Iphone X,raig Federigh, chefe de sistemas operacionais da Apple, não conseguiu desbloquear o celular com o reconhecimento facial, nova grande função do aparelho. Somente na segunda tentativa o aparelho foi desbloqueado.

O celular começará a ser vendido no dia 27 de outubro, e custará 999 dólares. A Apple afirmou que não tem data prevista para o aparelho chegar ao Brasil, mas que será até o fim deste ano.

Previdência pode economizar R$ 280 bi

Segundo relatório publicado pelo banco Santander, a reforma da Previdência poderá trazer uma economia de 280 bilhões de reais por ano aos cofres públicos, depois que o período de transição estiver concluído. Com o tempo, essas mudanças resultariam em um aumento de 0,2 ponto percentual no potencial de crescimento brasileiro.

De acordo com o estudo, as regras de aposentadoria por tempo de contribuição beneficiam a camada mais abastada da população, e a longa sobrevida após a aposentadoria precoce desses brasileiros implica um mecanismo de concentração de renda.

“A diferença entre o pagamento de benefícios previdenciários com e sem a reforma poderia gerar uma economia de 25% no pagamento de benefícios — a maior parte recaindo na redução das transferências para o grupo de maior renda.”

Irã vs. Curdistão

O Parlamento iraquiano anunciou, nesta terça-feira, que é contra o referendo de independência do Curdistão. Previsto para o fim deste mês, o referendo de autodeterminação foi anunciado em junho deste ano, pelo representante curdo Massoud Barzani, como mais um passo para a independência da província autônoma.

Porém, para o representante do Parlamento iraquiano, Salim Al-Joubouri, o referendo afetaria a unidade do território que pertence ao povo iraquiano e, por essa razão, recusara o referendo. Autônomo desde 1991, o povo curdo era duramente reprimido pelo governo de Saddam Hussein.

Em 2003, com a invasão americana ao território iraquiano, o grupo passou a ganhar maior independência política e luta atualmente pela independência territorial.

Espanha vs. Catalunha

O Ministério Público catalão ordenou, nesta terça-feira, que as Forças de Segurança da região impeçam os preparativos e a realização do referendo de independência da Catalunha. Marcado para o dia 1º de outubro, o referendo já foi considerado ilegal pelo governo espanhol e agora enfrenta a promotoria catalã.

Membros da Guarda Civil, da Polícia Nacional e os Mossos d’Esquadra foram orientados a deter urnas, envelopes eleitorais e outros instrumentos do referendo. Ontem, quase 1 milhão de pessoas participaram de uma manifestação em Barcelona apoiando o referendo e pedindo a independência da Catalunha.

América se recupera depois de furacão e terremoto

Embora o furacão Irma tenha diminuído e se transformado numa tempestade, mais de 15 milhões de pessoas estão sem energia elétrica no estado da Flórida. De acordo com o governo local, quase 90% das residências no estado sofreram algum tipo de dano e 25% foram destruídas.

Nesta tarde, os aeroportos no estado foram reabertos, embora muitos vôos tenham sido cancelados. Estima-se quase 2.000 vôos cancelados só hoje. Como se não bastasse um furacão, o continente americano pode ser palco de um novo o furacão, Jose, de categoria 1.

Com ventos de 120 quilômetros por hora, o Jose poderá atingir as Bahamas, segundo meteorologistas, nos próximos dois dias. O presidente Emmanuel Macron viajou, nesta terça-feira, para Saint German. Em seu Twitter, Macron afirmou que enviaria mais tropas paras as ilhas francesas para auxiliarem na recuperação do local.