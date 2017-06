Temer não marca compromissos em 3º dia de julgamento no TSE

Brasília – O presidente Michel Temer chegou ao Palácio do Planalto por volta das 9 horas desta quinta-feira, 8, e está sem compromissos oficiais. Pela manhã, Temer se reúne em seu gabinete com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco.

Na quarta-feira, 7, os dois também assistiram juntos o inicio do segundo dia dos trabalhos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que julga a ação que pode cassar a chapa Dilma-Temer.

A assessoria de imprensa do Planalto não informou se Temer terá compromissos ou se acompanhará com aliados o terceiro dia de julgamento hoje.

Foco

Na quarta-feira, a avaliação do Planalto era que o parecer lido pelo relator da ação, ministro Herman Benjamin, foi bem preparado. Auxiliares do presidente destacaram que “a boa sustentação” jurídica de Herman pode até mudar votos, mas o consenso ainda prevê uma absolvição do presidente.

A maior parte dos interlocutores de Temer reconhece que hoje o placar mais provável é de 4 a 3 em favor do presidente. Antes da leitura do parecer, muitos apostavam em um placar de 5 a 2, com votos contrários de Herman e talvez da ministra Rosa Weber ou de Luiz Fux.

O presidente tentou acompanhar o máximo possível do segundo dia de julgamento da ação, mas dividiu a atenção com agendas, incluindo o lançamento do Plano Safra.

Na terça-feira, Temer cancelou uma agenda fora do Planalto e acompanhou em seu gabinete, toda a sustentação oral dos advogados de defesa e de acusação, além do promotor eleitoral.

Nesta quarta-feira, ainda no Palácio do Jaburu, logo cedo, Temer e Moreira viram o início da sessão, mas, em seguida, foram para o Planalto.

Ao final do dia, no entanto, depois de conversar com o advogado Gustavo Guedes, e com outros auxiliares que acompanharam mais de perto a sessão, Temer se convenceu de que o resultado final foi positivo.

A avaliação no Planalto é de que o processo se estenderá, provavelmente, até sexta-feira. “Mas o presidente permanece confiante, acreditando que vencerá”, disse uma fonte.