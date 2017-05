Temer manifesta “profundo agradecimento” a Maria Silvia Bastos

Brasília – Menos de meia hora depois de informar oficialmente que não se manifestaria sobre o pedido de demissão de Maria Silvia Bastos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República divulgou uma nota para destacar que o presidente Michel Temer, agradece o empenho da executiva frente ao banco de fomento.

“O presidente da República, Michel Temer, manifesta seu profundo agradecimento a Maria Silvia Bastos Marques, que presidiu o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social de forma honesta, competente e séria por pouco mais de um ano”, diz o texto.

Em meios às críticas nos bastidores da classe empresarial de que a executiva estava fazendo uma gestão dura no banco, ampliando a dificuldade de acesso ao crédito, a nota ressalta que o trabalho de Maria Silvia “honrou o governo e moralizou um setor estratégico para o país”.

“Despolitizando a relação com o setor empresarial e elegendo critérios profissionais e técnicos para a escolha de projetos a serem contemplados com financiamentos oriundos de recursos públicos”, afirma.

“Deixará como legado um modelo a ser seguido em toda máquina pública”, completa.

Temer esteve com Maria Silvia nesta sexta-feira, às 14h30, numa reunião que foi incluída posteriormente em sua agenda.

Logo após, o BNDES divulgou um comunicado oficial informando sobre a saída da executiva.

O diretor de Operações Indiretas, Ricardo Ramos, responderá interinamente pela presidência do banco.

Ramos é funcionário de carreira da instituição de fomento.

Em comunicado interno distribuído aos funcionários, Maria Silvia informou que toda a diretoria, que chegou ao banco junto com ela há cerca de um ano, seguirá no cargo.

“Informei pessoalmente ao presidente Michel Temer a minha decisão de deixar a presidência do BNDES”, diz Maria Silvia, em comunicado interno. Aos funcionários do BNDES, Maria Silvia alegou motivos pessoais para renunciar.

“Deixo a presidência do BNDES por razões pessoais, com orgulho de ter feito parte da história dessa instituição tão importante para o desenvolvimento do país.”