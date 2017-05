São Paulo – O presidente Michel Temer enviou ao Congresso Nacional nesta quinta-feira um projeto de lei ao Congresso Nacional que, de acordo com o Palácio do Planalto, facilita o crédito para o agronegócio ao aumentar as fontes de financiamento para o setor.

Para entrar em vigor, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado