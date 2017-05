Temer já sabia o que fazer ao assumir governo, diz Moreira Franco

Brasília – O ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Wellington Moreira Franco, publicou um vídeo nesta sexta-feira, 12, em suas redes sociais, afirmando que, quando Michel Temer assumiu o governo há um ano, teve o trabalho facilitado pelo fato do PMDB já ter lançado o documento “Ponte para o Futuro”, que expressou a concepção do partido sobre a crise econômica e as medidas que deveriam ser tomadas para tirar o Brasil da recessão.

“Quando o presidente Temer assumiu o governo, ele já sabia o que precisava ser feito e tinha uma meta e uma métrica para que se buscasse eficiência e garantisse bons resultados para os trabalhadores brasileiros e a sociedade brasileira”, disse o ministro.

Para ele, o trabalho do governo já produz resultados. Moreira destacou que a inflação já caiu, a taxa de juros está caindo e a recessão está acabando.

“Nós precisamos ter um desenvolvimento sustentável para que haja confiança e certeza de que estamos construindo uma sociedade com igualdade de oportunidades e direitos iguais para todos”, completou.