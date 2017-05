Temer fez reunião com empresários no dia da gravação da JBS

Brasília – O presidente Michel Temer teve uma agenda cheia, incluindo uma reunião do Conselhão, no dia em que o empresário Joesley Batista, dono da JBS, teria gravado conversa com o peemedebista na qual este fala de “comprar o silêncio” do deputado cassado Eduardo Cunha.

Joesley, apesar de ter sido membro do grupo durante a gestão da petista Dilma Rousseff, não faz parte do grupo montado por Temer.

Segundo a agenda oficial do dia 7 de março, além da reunião com o grupo de empresários, Temer recebeu o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e Alexandre de Moraes, que ainda não havia assumido o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal.

No mesmo dia, Temer participou de cerimônia de posse dos ministros da Justiça, Osmar Serraglio, e das Relações exteriores, Aloysio Nunes Ferreira. Temer teve ainda nesta data reunião do Conselho de Programa de parcerias de Investimentos (CPPI).

Gravação

“Tem que manter isso, viu?”, disse o presidente Michel Temer (PMDB) sobre mesada milionária ao ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB), segundo revelou o executivo Joesley Batista, do Grupo JBS.

A informação foi revelada com exclusividade pelo jornalista Lauro Jardim, no site do jornal O Globo. Joesley diz ter gravado conversa com Temer na noite de 7 de março durante reunião de cerca de 40 minutos no Palácio do Jaburu, residência oficial da Vice-Presidência.