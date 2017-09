Temer faz mudança e escolhe Alexandre Cordeiro para líder do Cade

São Paulo – O presidente Michel Temer encaminhou ao Senado Federal o nome de Alexandre Cordeiro para a função Superintendente-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) por dois anos, anulando a indicação de Amanda Athayde para o cargo no fim de agosto, segundo despacho no Diário Oficial da União desta sexta-feira.

A presidência ainda indicou Polyanna Ferreira Silva Vilanova para concluir o mandato de Cordeiro como conselheiro da autarquia até 8 de julho de 2019, conforme publicação do Diário Oficial.

Veja os despachos na íntegra neste link.