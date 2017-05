Temer faz balanço de 1 ano de governo; assista

Começou há pouco, no Palácio do Planalto, a reunião ministerial para balanço de um ano de governo. Coordenado pelo presidente Michel Temer, o encontro abrirá espaço para que representantes de diversas áreas do governo federal falem sobre as principais medidas ao longo primeiro ano do governo Temer.

Caberá ao presidente da República conduzir a reunião dando a palavra a cada uma das autoridades. Mais cedo, Temer visitou uma agência da Caixa Econômica Federal, em Brasília, para marcar o início do novo ciclo de saques das contas inativas do FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

ASSISTA O BALANÇO DE UM ANO DE TEMER AO VIVO

Um ano após o afastamento de Dilma Rousseff e a estreia de Temer no Planalto, EXAME.com quer saber o que você pensa sobre o assunto. O Brasil de Michel Temer é melhor do que o de Dilma Rousseff? A enquete vai até as 12h desta sexta. Vale lembrar que seu resultado é apenas uma amostra dos internautas que não representa necessariamente a opinião pública brasileira. Participe.