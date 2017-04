Temer fala sobre seus gestos em homenagem às mulheres

O presidente Michel Temer aproveitou o encontro que teve hoje (5), no Palácio do Planalto, com a delegação de deputadas integrantes da Rede de Mulheres da Assembleia Parlamentar da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) para elogiar a atuação das parlamentares brasileiras.

“Sou obrigado a reconhecer que são as deputadas os [parlamentares] mais atuantes [no Congresso Nacional]. São as que mais mobilizam o Parlamento nos grandes temas nacionais”, afirmou o presidente.

“Temas difíceis, muitas vezes do próprio governo, são encarados com muita tranquilidade pelas colegas deputadas e senadoras, e são levados adiante com vigor da palavra e da ação parlamentar das nossas deputadas”, acrescentou.

“Acho que Deus me deu a graça de, ao longo do tempo, praticar alguns gestos de homenagem às mulheres, de reconhecimento do valor das mulheres”, disse, ao lembrar que foi o criador da “primeira delegacia de mulheres no Brasil e, creio, no mundo”, quando era secretário de Segurança Pública de São Paulo.

O presidente lembrou da alteração, feita na última Assembleia Constituinte, de um trecho da Constituição brasileira que dizia que todos são iguais perante a lei.

“Quando nós reinauguramos o Estado brasileiro, em 1988 [ano em que a atual Constituição foi promulgada], nós colocamos: “Homens e mulheres são iguais em direitos e deveres”.

Parece pouco esse avanço vocabular, mas é a significação da presença cada vez mais efetiva da mulher brasileira na sociedade brasileira e, no particular, no Legislativo brasileiro”, assegurou.

Acordo facilita visto para estudantes

Durante o encontro com as integrantes da Rede de Mulheres da Assembleia Parlamentar da CPLP, Temer ratificou um acordo que facilita e agiliza a aquisição de visto para estudantes de países que integram a comunidade.

Aprovado em 2016 pelo Senado, o acordo foi assinado por Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor Leste, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe.

“Estamos facilitando a circulação de estudantes dentro da CPLP para favorecer o desenvolvimento econômico, social e técnico de outros países”, disse Temer durante o evento.

“No cenário internacional, há uma tendência isolacionista, mas nossa resposta é mais diálogo e cooperação. O Brasil se abre ao mundo na busca de um futuro melhor, mais particularmente para o mundo lusófono, facilitando a circulação de nossos jovens”, disse o presidente.