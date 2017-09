Temer evita aparecer em vídeo de 7 de setembro

Brasília – O Palácio do Planalto vai divulgar nas redes sociais nesta quinta-feira um vídeo de pouco mais de um minuto e vinte em razão da celebração do 7 de setembro.

O presidente Michel Temer não aparece na gravação, que destaca logo no seu início que “o crescimento está voltando”. A narrativa está sendo exaltada por auxiliares do presidente para tentar afastar a crise jurídica dos trabalhos do governo.

O vídeo, que tem como base frases do Hino Nacional, traz imagens de trabalhadores e de trilhos sugerindo o crescimento do País. A mensagem final diz que “celebrar a independência é comemorar a volta da esperança e resgatar a nossa Ordem e Progresso”, em referência ao slogan do governo e a frase que consta da bandeira nacional.

Sem falas

Nos encontros que teve nesta quarta-feira, 6, com auxiliares, no mesmo dia em que retornou da China, Temer avisou que preferia aguardar o desenrolar dos fatos na esfera jurídica e não iria se pronunciar de nenhuma forma a respeito da reviravolta anunciada esta semana pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que pode levar à anulação da delação de Joesley Batista.

Segundo um interlocutor do presidente, a avaliação feita é que “não é hora de falar, é hora de observar, é hora apenas da Justiça”. Temer pregou aos seus auxiliares “serenidade, maturidade e responsabilidade” e, por isso mesmo, argumentou que não iria se manifestar, diferente do que fez quando as denúncias contra ele vieram à tona.