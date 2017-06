Temer está confiante que será absolvido pelo TSE, dizem deputados

Brasília – O presidente Michel Temer está “tranquilo” e “confiante” de que será absolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na ação que pede a cassação da chapa Dilma-Temer nas eleições de 2014, relataram deputados que estiveram com ele nesta terça-feira, 6, no Palácio do Planalto.

“O presidente está muito tranquilo, confiante e seguro”, afirmou o líder do governo no Congresso Nacional, deputado André Moura (PSC-SE).

Segundo o deputado, Temer e seus advogados se mostram confiantes de que a maioria do TSE o absolverá da ação que pede a cassação da chapa por abuso de poder econômico.

Vice-líder do DEM, o deputado José Carlos Aleluia (BA) disse que Temer está “consciente” de que a decisão da maioria dos ministros da Corte Eleitoral será técnica.

“Presidente está muito consciente de que será uma decisão técnica. Não se trata de um julgamento político”, declarou.

Primeiro vice-presidente da Câmara, o deputado Fábio Ramalho (PMDB-MG) afirmou ter encontrado Temer “calmo” e “esperançoso” com o julgamento do TSE, que começa às 19 horas desta terça-feira.

“Ele estava calmo, confiante e esperançoso com o TSE e com as reformas”, disse.