Temer encontrará senadores para tratar da reforma trabalhista

Brasília – Na agenda do presidente Michel Temer desta quarta-feira, 17, o principal encontro agendado até o momento com o líder do governo no Senado, Romero Jucá, e com os senadores Marta Suplicy, Ricardo Ferraço, Antonio Anastasia e Tasso Jereissati.

Na terça, após reunião com Temer e com a bancada do PSDB, o relator da reforma trabalhista nas Comissões de Assuntos Econômicos (CAE) e de Assuntos Sociais (CAS), senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), disse que neste encontro de hoje será fechado o calendário de votações. Marta Suplicy é a presidente da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) e Jucá é relator na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Também na terça, Ferraço admitiu que uma Medida Provisória poderá ser editada, como já sinalizou anteriormente o próprio presidente Temer, para promover ajustes que os senadores considerarem fundamentais para tratar de pontos da reforma trabalhista.

Mas Ferraço assegurou que haverá algumas mudanças no texto da reforma trabalhista, embora o governo queira evitar que o texto volte para a Câmara e atrase ainda mais a sua entrada em vigor.

“Vamos buscar caminhos para fazer as mudanças sem a proposta retornar para a Câmara”, comentou Ferraço, acrescentando que “uma das possibilidades para ajustes no texto pode ser sim por Medida Provisória”.

Agenda

Além do encontro com senadores à tarde, pela manhã, Às 10 horas, Temer recebe a ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois. Ao meio dia, tem encontro com o deputado Silas Câmara e Pastor Samuel Câmara.

Às 15 horas, Temer tem audiência com o líder do PHS na Câmara, deputado Diego Garcia.