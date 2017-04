Temer e Rajoy pedem rapidez em acordo entre Mercosul e UE

O presidente Michel Temer e o chefe de Governo da Espanha, Mariano Rajoy, defenderam hoje (24) agilidade na celebração do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia.

O espanhol disse esperar que o acordo ocorra ainda este ano.

“A conclusão de um acordo entre a União Europeia e o Mercosul é muito importante para o Brasil e a Espanha. Permitirá aumentar os intercâmbios econômicos reduzindo as barreiras ao comércio de bens e serviços e melhorando as condições para os investidores. As negociações já duraram muito tempo e neste ano de 2017 deveriam receber um impulso definitivo”, disse Rajoy ao discursar em brinde antes de almoço oferecido por Temer no Palácio Itamaraty.

Temer destacou que a Espanha tem sido uma aliada fundamental nas negociações do acordo entre os dois blocos.

Em breve discurso, o presidente falou sobre as trocas comercias entre Brasil e Espanha e disse esperar que as empresas dos dois países estreitem ainda mais as relações.

“A Espanha é um dos principais investidores no Brasil. É a terceira origem de investimentos externos em território brasileiro”, destacou.

“E amanhã, mais de 50 empresas espanholas estarão em São Paulo, reunidos com vossa excelência e com os setores público e privado, em busca de novos investimentos. Queremos que pequenas e médias empresas espanholas possam se juntar às multinacionais aqui já instaladas”, acrescentou Temer.

Entre os projetos planejados pelos dois países, Temer destacou o cabo óptico que, se implementado, facilitará a comunicação entre a América do Sul e a União Europeia.

“Exemplo muito eloquente do que podemos realizar juntos é o projeto de cabo submarino. Será o primeiro cabo de fibra ótica de grande capacidade a ligar a América do Sul e a Europa. No particular, o Brasil à Espanha. Será portanto uma iniciativa que vai encurtar ainda mais as distâncias”, disse.