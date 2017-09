Nova York – O presidente Michel Temer afirmou nesta quarta-feira que as acusações de corrupção que recaem sobre ele precisam ser apuradas, mas que não tem preocupação com isso.

Em evento na Reuters, em Nova York, o presidente afirmou que a corrupção está sendo combatida no país e as instituições estão funcionando normalmente, tanto que quando há acusações são apuradas. “Até no meu caso”, afirmou.

