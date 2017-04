Temer diz que Espanha prometeu ajudar em acordo Mercosul-UE

Brasília – O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, prometeu ajuda da Espanha para a finalização do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, disse nesta segunda-feira o presidente Michel Temer, após reunião entre os dois líderes no Palácio do Planalto.

Em rápida declaração à imprensa, Temer comparou o momento atual do Brasil com reformas realizadas na Espanha que surtiram grande efeito na economia, especialmente na geração de empregos.

Ao lado de Temer, o premiê espanhol disse que ambos coincidiram na abertura ao comércio exterior, “nesse momento que alguns sentem tentações protecionistas”.