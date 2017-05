Temer diz que ainda está habilitado para governar

São Paulo – O presidente Michel Temer disse hoje que permaneceria no poder, apesar da pressão para que ele renuncie, e previu que o Congresso aprovaria sua ampla reforma de austeridade fiscal nos próximos meses.

Em entrevista concedida a repórteres estrangeiros, Temer disse que seu impopular plano de reforma da Previdência seria aprovado, apesar da turbulência política desencadeada pela delação da JBS.

Esses foram os primeiros comentários de Temer a correspondentes estrangeiros desde a eclosão do escândalo em 17 de maio, que derrubou o real e levantou questões sobre a permanência do peemedebista no poder.

“Sou plenamente capaz de continuar promovendo as reformas, o que significa que eu tenho habilidade para governar”, disse.

“O Brasil não vai parar”.