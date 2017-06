Temer diz ao PTB que está sendo “atacado institucionalmente”

Brasília – O presidente Michel Temer disse a deputados da bancada do PTB, na tarde desta quarta-feira, que está sendo “atacado institucionalmente e pessoalmente” e que as acusações contra ele são “absolutamente injustas”, disse o presidente do partido, Roberto Jefferson, ao sair de um encontro de duas horas com Temer no Palácio do Planalto.

Questionado se o presidente havia reclamado das acusações contra ele, Roberto Jefferson, disse que Temer “não deu nome às pessoas”.

“Ele disse que está sendo atacado institucionalmente e pessoalmente e que as acusações são absolutamente injustas”, disse Jefferson. “Até parece que quem assaltou a Petrobras foi o presidente Temer.”

O presidente do PTB trouxe mais de uma dezena de deputados ao encontro de Temer, no que classificou como vir “encostar o ombro” com o presidente. “Amigo tem que ser amigo em todos os momentos”, disse.

De acordo com Jefferson, o PTB continua na base e, se chegar a tanto, irá votar contra a autorização para denúncia contra Temer no Supremo Tribunal Federal. “Nós vamos ficar ao lado do presidente. Vamos recusar denúncia da PGR”, disse.

A Procuradoria-Geral da República pode denunciar Temer ao STF no caso das delações da JBS, em que Temer é acusado de corrupção passiva, participação em organização criminosa e obstrução da Justiça.

No entanto, para o presidente ser efetivamente processado, é preciso que a Câmara autorize o processo com o voto de mais de dois terços dos deputados. Com 172 votos, o governo impede a abertura do processo.

O PTB tem uma bancada de 19 deputados, sendo que dois estão licenciados – um deles, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira.