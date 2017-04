Temer diz aguardar com “tranquilidade” julgamento no TSE

São Paulo – O presidente Michel Temer disse nesta terça-feira que aguarda com “tranquilidade” o julgamento da chapa presidencial de 2014 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Iniciado nesta manhã, o julgamento foi suspenso depois que o TSE decidiu dar mais prazo para as defesas, além de ouvir mais testemunhas.

“Eu aguardo com tranquilidade aquele julgamento”, disse o presidente a jornalistas, ao sair de evento empresarial em São Paulo. “O Judiciário fará aquilo que for melhor e aquilo que for compatível com o Direito, tenho absoluta convicção disso.”