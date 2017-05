Temer deve sofrer inquérito por conversa com Loures, diz jornal

A Procuradoria-Geral da República (PGR) deve pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de novo inquérito para investigar o presidente Michel Temer, desta vez sob suspeita de tráfico de influência com base em conversa gravada do presidente com o deputado afastado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo desta quinta-feira.

De acordo com a Folha, há suspeita de benefício à empresa Rodrimar, que opera no porto de Santos e foi alvo de buscas da Polícia Federal na semana passada, uma vez que Temer foi gravado quando dava informações ao parlamentar sobre um decreto que assinaria dias depois sobre concessionárias de portos.

Temer já é alvo de inquérito autorizado pelo Supremo, a pedido da PGR, acusado de corrupção passiva, organização criminosa e obstrução da Justiça, em investigação aberta com base na delação do empresário Joesley Batista, presidente da J&F e do conselho da JBS. O empresário gravou conversa com Temer, cuja divulgação deflagrou uma grave crise no país.