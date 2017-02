Temer deve indicar novo ministro nos próximos dias ou horas

Brasília – O presidente Michel Temer deve indicar um novo ministro para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF) nos próximos dias ou até mesmo nas próximas horas, disse nesta quinta-feira o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha.

“O presidente Michel Temer afirmou que logo após a indicação do relator dos processos da Lava Jato ele iria indicar”, disse Padilha a jornalistas.

“Presumo que a partir desse momento, em poucos dias, talvez até em poucas horas, o presidente tenha já o nome.”

O STF está com uma cadeira vaga pela morte no mês passado do ministro Teori Zavascki em um acidente aéreo.

Teori era relator da operação Lava Jato na corte e foi substituído na função nesta quinta-feira pelo ministro Edson Fachin.

O nome indicado por Temer para a vaga de Teori será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e precisa ser aprovado pelo colegiado e pelo plenário da Casa.