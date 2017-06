Temer desiste de ir a evento no mesmo horário de sessão no TSE

Brasília – O presidente Michel Temer desistiu de participar de solenidade de inauguração da Nova Sede do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria (Sesi), em Brasília, que acontecerá nesta terça-feira, 6, às 19 horas, mesmo horário em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai começar o julgamento da chapa Dilma-Temer, que pode cassar o mandato do presidente.

Hoje pela manhã, auxiliares do presidente minimizavam a coincidência e diziam que Temer estava apenas mantendo compromissos previamente agendados.

Até o momento, a assessoria de imprensa do presidente não informou se ele terá outro compromisso oficial, já que na agenda não há outras reuniões previstas.