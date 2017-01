Temer deixa velório de Teori e pára em SP antes de ir a Brasília

Porto Alegre – O presidente Michel Temer deixou na tarde deste sábado (21) o velório do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, que ocorre na sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre. Ele deve fazer uma escala em São Paulo antes de voltar para Brasília.

A maioria das autoridades que estiveram presentes ao evento já foi embora. Além de Temer, também marcaram presença os governadores do Rio Grande do Sul, Ivo Sartori (PMDB), e de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), além dos ministros da Justiça, Alexandre de Moraes, das Relações Exteriores, José Serra, e da Casa Civil, Alexandre Padilha. Entre os ministros do STF, Gilmar Mendes, Dias Tofolli e Ricardo Lewandowski vieram prestigiar o colega. O procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, também esteve presente.

No momento, a presidente do STF, Cármen Lúcia, acompanha a família nas últimas despedidas ao ministro. O velório deve ser fechado ao público às 16 horas e o enterro está programado para 18 horas, no cemitério Jardim da Paz, na zona lesta de capital gaúcha.