Temer decreta luto de 3 dias após morte de Teori

São Paulo — O presidente da República, Michel Temer (PMDB) decretou luto de três dias após a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki. Temer fez um pronunciamento público no Palácio do Planalto na tarde desta quinta-feira (19).

“Neste momento de luto, manifesto eu e a minha equipe, aos familiares do ministro e demais integrantes do voo, meu sentimento de pesar, sentimento de todos os brasileiros”, afirmou Temer.

Ele afirmou que a trajetória profissional “impecável” de Teori a favor do direito e da justiça o distinguiram. “Presto homenagem a quem tanto serviu à classe jurídica, aos tribunais e à justiça brasileira”, disse Temer.