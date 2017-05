Temer critica postura de Doria sobre se dizer “não político”

São Paulo – O presidente Michel Temer (PMDB) criticou o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), em entrevista à RedeTV! concedida na terça-feira (2) e levada ao ar na noite desta quinta-feira (4).

Temer afirmou que não há como uma pessoa que assumiu um mandato público afirmar que não é político, como faz o tucano.

“Não tem essa história de você dizer: ah, eu não sou político. Não adianta querer dizer que não é político porque do instante em que ele entra para a administrar a polis, político será”, disse o presidente.

Segundo ele, há um movimento “anti establishment” no Brasil. “O que existe é uma rebelião contra o político que está no poder.”

Sobre uma eventual candidatura de Doria à Presidência em 2018, Temer afirmou ser difícil avaliar o que vai acontecer no PSDB, mas elogiou a capacidade administrativa de Doria e citou a lealdade que ele tem ao padrinho político, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB).

“Eu não sei que outros nomes podem aparecer, há nomes com a menor suposição no PSDB, como existem em outros partidos.”

O presidente disse ainda que haverá uma redução do desemprego no último trimestre deste ano. Segundo ele, a taxa de desemprego anda não caiu por causa da capacidade ociosa das empresas diante da crise econômica.

“Mas, sequencialmente, lá pelo último trimestre do ano, certa e seguramente teremos um combate efetivo do desemprego, com o desemprego caindo.”