Temer corre e pede a Fachin para não enviar já nova denúncia

São Paulo e Brasília – Mal a segunda flechada de Rodrigo Janot chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira, 14, e o presidente Michel Temer já correu para tentar barrar o envio da acusação à Câmara.

Por meio de seu advogado, criminalista Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, o peemedebista pediu ao ministro Edson Fachin que não encaminhe agora à Câmara a nova denúncia do procurador-geral da República, que a ele imputa organização criminosa e obstrução de Justiça.

Mariz alega que no dia 6 de setembro foi interposta questão de ordem pleiteando que eventual oferecimento de nova denúncia contra o presidente, baseada nas colaborações premiadas dos executivos do Grupo J&F, tivesse seu encaminhamento para a Câmara sustado, devido à existência de investigação no âmbito da Procuradoria-Geral da República sobre a legalidade dos acordos.

O julgamento da questão de ordem teve início na quarta-feira, 13, porém a sessão foi suspensa e sua continuidade está programada para o próximo dia 20.

“Ocorre que a defesa teve ciência que a denúncia alardeada pelo procurador-geral da República foi efetivamente oferecida no dia de hoje (quinta, 14). Desta forma, requer-se que o encaminhamento da referida denúncia para a Câmara dos Deputados seja sustado até a finalização do julgamento da questão de ordem.”