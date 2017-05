Temer comemora aprovação de MPs e diz que país não parou

São Paulo – O presidente Michel Temer comemorou em vídeo divulgado pelo Palácio do Planalto nesta quinta-feira a aprovação de medidas provisórias no Congresso Nacional e disse que o país não parou em meio à crise causada pela delação do empresário Joesley Batista, que atingiu em cheio o presidente.

No vídeo, Temer afirmou que o país não parou e não vai parar e, em meio a maior crise vivida em um ano de governo do peemedebista, mencionou rapidamente as manifestações da véspera, que ele disse terem ocorrido com “exageros”.

Os protestos levaram Temer a assinar decreto autorizando o uso das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem em Brasília, decreto revogado por ele nesta quinta, menos de 24 horas após sua edição.