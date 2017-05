Temer comemora aprovação da reforma da Previdência na comissão

Brasília – O presidente Michel Temer expressou satisfação com a aprovação da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara dos Deputados e pediu “empenho” da base para votação no plenário da Casa, disse nesta quarta-feira o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola.

“Ao agradecer pelo apoio recebido hoje na comissão especial, o presidente Michel Temer reitera seu chamado aos parlamentares dos partidos da base de sustentação do governo no Congresso Nacional para que renovem seu empenho com a agenda de reformas a fim de que seja garantida a aprovação da proposta no plenário da Câmara dos Deputados”, disse o porta-voz.

A proposta foi aprovada por 23 votos a favor e 14 contrários, cumprindo a previsão feita pelo Palácio do Planalto no dia anterior.

A votação no plenário, no entanto, só deve ocorrer depois que o governo conseguir aprovar a reforma trabalhista no Senado.