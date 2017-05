Temer cancela agenda do dia e se reúne com ministros

São Paulo – O presidente Michel Temer, que tinha uma agenda extensa de reunião com parlamentares para aparentar “normalidade”, desistiu dos compromissos e está reunido neste momento com os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-geral da Presidência).

Segundo fontes do Planalto, o grupo e outros auxiliares do presidente, está discutindo os desdobramentos da delação de Joesley Batista e avaliando a possibilidade de um pronunciamento de Temer.

Na quarta, assim que a informação de que Joesley Batista, da JBS teria gravado o presidente dando aval para a compra do silêncio de Eduardo Cunha, Temer reuniu aliados e decidiu soltar uma nota negando as acusações.

O clima no Planalto na manhã desta quinta-feira segue tenso e auxiliares do presidente admitem que o “momento é delicado”. Nos corredores alguns resistem em admitir a possibilidade de renúncia, mas admitem que a possibilidade está no radar.

Interlocutores também admitem que o impacto das acusações causarão rachas na base aliada e comprometerão as reformas do governo.