Temer anuncia veto a MPs em resposta a tweet de Gisele Bündchen

Brasília – O presidente Michel Temer, por meio de seu Twitter oficial, respondeu nesta segunda-feira, 19, a uma mensagem da modelo brasileira Gisele Bündchen e confirmou os vetos às medidas provisórias 756 e 758, conforme fontes haviam adiantado ao Broadcast Político (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado para assinantes) pela manhã.

“*giseleofficial e WWF, vetei hoje todos os itens das MPs que diminuíam a área preservada da Amazônia”, escreveu Temer.

Na última segunda-feira, 12, Gisele Bündchen pediu ao presidente para vetar as MP, que liberavam 1,5 milhão de acres da Amazônia para desmatamento.

.@giseleofficial e @WWF, vetei hoje integralmente todos os itens das MPs que diminuíam a área preservada da Amazônia. — Michel Temer (@MichelTemer) June 19, 2017

“Michel Temer, vete as propostas que ameaçariam 600k de hectares de área protegida na Amazônia brasileira”, escreveu a modelo em seu Twitter.

.@MichelTemer, veto as propostas que ameaçariam 600k de hectares de área protegida na Amazônia brasileira. https://t.co/KkKF4MrhGg — Gisele Bündchen (@giseleofficial) June 12, 2017

Gisele também compartilhou o link da WWF-Brasil, ONG de conservação da natureza, que faz uma campanha para arrecadar assinaturas para que o presidente não aprove as medidas. As MPs alterariam os limites da Floresta Nacional de Jamanxim e do Parque Nacional de Jamanxim, no oeste do Pará.

Vetos

Confirme mostrou anteriormente o Broadcast Político, Temer decidiu ceder à pressão dos ambientalistas e vai vetar integralmente a Medida Provisória 756 e parte da MP 758.

Segundo fontes do Planalto, o presidente já deixou assinados os vetos antes do embarque para a Rússia, e a publicação constará do Diário Oficial da União (DOU) de terça-feira.