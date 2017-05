Temer antecipou corte de juros para Joesley Batista, diz jornal

São Paulo – O presidente Michel Temer teria adiantado ao empresário Joesley Batista que o Comitê de Política Monetária (Copom) cortaria em 1 ponto percentual a Selic. A informação foi publicada pelo site Antagonista e confirmada pelo jornal Folha de S. Paulo.

No dia 12 de abril, o Copom reduziu a taxa de juros Selic em 1 ponto porcentual para 11,25%. Se a informação delatada por Batista se mostrar verdadeira, Temer terá passado informação privilegiada ao empresário, permitindo que a JBS fizesse operações vantajosas no mercado de juros.

O episódio faz parte do acordo de delação premiada dos donos da JBS com a Procuradoria Geral da República. A conversa foi gravada por Batista durante um encontro com Temer no Palácio do Jaburu, no dia 7 de março. De acordo com a delação, na mesma reunião, Temer deu aval para que a JBS pagasse propina para garantir o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha.

Segundo o Antagonista, a PGR vê o episódio como um dos mais graves crimes do presidente da República.