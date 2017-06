Temer adia embarque à Rússia para resolver pendências no Planalto

Brasília – O presidente Michel Temer resolveu adiar em algumas horas – de 11h30 para 14h30 – o embarque para a Rússia, de onde viajará também para a Noruega.

Temer passará a semana fora e, nos dois países, tentará abrir novos mercados e oportunidades de negócios ao Brasil. Um vídeo gravado pelo presidente sobre a viagem deverá ser publicado nesta segunda-feira à tarde nas redes sociais.

Antes de começar a viagem, Temer ainda deve fechar as ações civil e penal que irá impetrar contra Joesley Batista, do Grupo JBS.

No sábado, o presidente divulgou comunicado oficial afirmando que irá processar o empresário pelas “mentiras em série” que ele falou à Revista Época. Na entrevista, Joesley afirma que Temer é “chefe de organização criminosa” e que “quem não está preso está hoje no Planalto”.

O presidente Temer, que estava pela manhã no Palácio do Jaburu, sua residência oficial, já chegou ao Planalto do Planalto, onde deve despachar sobre alguns assuntos antes do embarque.