Temer acredita que nova denúncia não vai prosperar, diz Imbassahy

Brasília – O ministro da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, afirmou nesta quinta-feira que o presidente Michel Temer está confiante de que a eventual nova denúncia do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra ele não vai prosperar.

“(O presidente) continua muito tranquilo, preparado para qualquer tipo de especulação, qualquer nova colocação que tenha, confiante de que isso não vai prosperar, porque a verdade vai sempre prevalecer”, disse ele, na saída de um encontro na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), do qual participaram Temer e outras lideranças políticas.

Imbassahy comentou que todos estão “estarrecidos” com o episódio envolvendo o áudio da conversa entre delatores da J&F na qual, segundo Janot, indicaram que omitiram fatos da colaboração premiada, correndo o risco de perder os benefícios da delação. Segundo ele, a denúncia não fez parte da discussão do encontro, voltada para a análise do atual momento do país.

O ministro não quis opinar se esses fatos dão fôlego ao governo para acelerar a agenda de votações no Congresso.

“Todos sabem que é uma coisa complexa e difícil, parte do governo e parte do Congresso começa a se movimentar”, disse.

Mais cedo, Maia havia defendido um esforço para tentar votar a reforma da Previdência em outubro no plenário da Câmara.