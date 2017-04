Suposto aliado de Eike Batista cumprirá prisão domiciliar

A Justiça do Rio de Janeiro concedeu hoje (6) medida cautelar para que o ex-vice-presidente de futebol do Flamengo Flávio Godinho cumpra prisão domiciliar, seguindo determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, que suspendeu a prisão preventiva e autorizou o juiz a aplicar medidas alternativas.

Godinho foi preso em janeiro na Operação Eficiência, um desdobramento da Operação Lava Jato, no Rio de Janeiro.

Ele é acusado de envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro de propina no governo de Sérgio Cabral.

O réu é acusado de ser o braço direito de Eike Batista e responsável por realizar negociações no nome do empresário.

Flávio Godinho e Eike Batista foram indiciados pela Polícia Federal (PF) por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Na operação, Eike foi investigado por repassar US$ 16,5 milhões ao ex-governador do Rio Sérgio Cabral.

O pagamento foi feito, segundo a PF, por meio de uma ação fraudulenta que simulava a venda de uma mina de ouro, com intermédio de um banco no Panamá.

Na decisão, o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, determinou medidas cautelares substitutivas a Godinho como proibir contato com qualquer pessoa que seja ré ou investigada pela Operação Lava Jato e operações correlacionadas e a visitação de pessoas que não sejam parentes ou advogados regularmente constituídos com procuração nos autos.

Também deverá ser feito levantamento permanente dos sigilos telefônico e telemático enquanto durar a medida cautelar, o passaporte do réu deve ser entregue à Justiça, entre outras medidas.

A Polícia Federal está autorizada a ir na casa do acusado das 6h às 18hs, qualquer dia da semana, sem prévia comunicação ou autorização do juízo, a fim de checar se todas as condições estão sendo cumpridas.

O descumprimento de qualquer uma das medidas pode acarretar na volta de Godinho para a prisão.

Bretas repetiu os argumentos já expostos na decisão que decretou a prisão preventiva de Godinho e ressaltou que “os fatos que se imputam ao acusado são de extrema gravidade e, por sua natureza, ocorreriam em reuniões sigilosas, inclusive com a possível participação de advogados, o que demonstra, em princípio, o elevado grau de sofisticação que atingiu a organização criminosa”.

Ainda, segundo Bretas, um inquérito policial apura a ocorrência de crime de obstrução da Justiça.