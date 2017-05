STJ nega recursos e Lula será interrogado hoje por Moro

São Paulo – O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou dois dos três recursos protocolados pela defesa do ex-presidente Lula para reverter decisões tomadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Os advogados do ex-presidente pediram que a corte adiasse o depoimento do petista por no mínimo 90 dias para rever a análise de toda a documentação do caso e que uma equipe independente fosse autorizada para gravar a fala dele ao juiz – os dois pedidos foram negados pelo Tribunal.

O terceiro habeas corpus, que pede que o STJ considere o juiz Sergio Moro suspeito para julgar a ação penal, ainda não foi analisado.

Os pedidos foram apresentados no final da tarde desta terça-feira (9) às 17h40 e distribuídos ao ministro Felix Fischer, relator da Operação Lava Jato no tribunal.