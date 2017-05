STF tomou decisão sensata sobre inquérito de Temer, diz deputado

Brasília – Um dos deputados mais próximos do presidente Michel Temer, o líder do PMDB na Câmara, Baleia Rossi (SP), avaliou positivamente a decisão da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, de adiar o julgamento do pedido de suspensão do inquérito contra Temer com base na delação da JBS.

Segundo Cármen, o julgamento só ocorrerá após a conclusão da perícia dos áudios das conversas entre o empresário Joesley Batista e o presidente.

“Foi uma decisão sensata, pois existe evidência que o áudio foi editado”, afirmou o peemedebista ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, nesta segunda-feira, 22.

“O importante é realizar a perícia, o que já foi deferido”, acrescentou.